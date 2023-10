Liberato Cacace, difensore dell'Empoli, è intervenuto a Sky Sport prima della partita con il Bologna: "L'età non è un problema con la squadra. Il mister ha molta fiducia in noi e in me. E questo è importante. Ha cambiato qualcosa a livello mentale Andreazzoli? Ha cambiato molto. Sono contento sia tornato, questo è un bene per l'Empoli".