Empoli-Cagliari 0-0: il tabellino

Antonio Cinus

47 minuti fa



Empoli-Cagliari 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: \



Assist: \



Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (20' s.t Ebuehi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito (26' s.t Solbakken); Kouamé (25' s.t Colombo). All. D'Aversa



Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino (26' s.t Zappa), Mina, Luperto; Augello, Adopo, Prati (37' s.t Deiola), Zortea; Viola (14' s.t Gaetano); Luvumbo (14' s.t Coman), Piccoli (37' s.t Pavoletti). All. Nicola



Arbitro: Federico La Penna di Roma1



Ammoniti: 5' s.t Luperto (C), 16' s.t Palomino (C), 41' s.t Augello (C), 43' s.t Pavoletti (C)



Espulsi: \