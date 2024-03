Empoli-Cagliari 0-1: il tabellino

Antonio Cinus

Empoli-Cagliari 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 25' s.t Jankto (C)



Assist:



Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz (37' s.t Cerri), Luperto, Cacace (27' s.t Pezzella); Maleh, Marin, Kovalenko (27' s.t Fazzini); Cambiaghi, Cancellieri (27' s.t Gyasi); Destro (13' s.t Niang). All. Nicola



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Augello (32' s.t Azzi), Mina, Dossena, Nandez; Makoumbou, Deiola; Luvumbo (31' p.t Zappa), Gaetano (42' s.t Shomurodov), Jankto (32' s.t Wieteska); Lapadula (42' s.t Mutandwa). All. Ranieri



Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini



Ammoniti: 18' s.t Gaetano (C), 34' s.t Mina (C), 40' s.t Scuffet (C)



Espulsi: