Empoli-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 14’ Krunic, 51’ Caputo

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli (73’ Pasqual); Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc (87’ Veseli); La Gumina (80’ Bennacer), Caputo. All. Andreazzoli.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli (24’ Pisacane), Romagna, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Ionita (73’ Cerri); Barella; Farias (57’ Sau), Pavoletti. All. Maran.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 28’ Antonelli (E), 44’ Romagna (C), 66’ Capezzi (E), 76’ Barella (C), 90’ Rasmussen (E), 92’ Pisacane (C)