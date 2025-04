Empoli-Cagliari, le pagelle di CM: Caprile insuperabile, Marianucci e Mina i due muri. Cacace, errore decisivo?

Getty Images

: non corre grossi rischi. Giornata di assoluto controllo.: dei tre è quello che concede di più però nel complesso è sufficiente.: dalle sue parti si fatica a passare. Argina con successo l'ostacolo Piccoli.: le incursioni ospiti provano a passare spesso da lui. Provano, perché il difensore azzurro non si lascia superare facilmente.: tra i più pericolosi tra i padroni di casa. Nel secondo tempo sfiora un gran gol su punizione.(dal 20' s.t: si fa vedere con qualche ottima sovrapposizione).

: sente la pressione dell'ex. Non aiuta il reparto come dovrebbe.: prova a segnare dalla bandierina ma trova un attento Caprile.: più attento a limitare Zortea che a pensare ad attaccare. Svolge comunque il suo compito.: parte bene poi nel secondo tempo decide di levare un tiro quasi a botta sicura di Esposito per scagliare con il piede debole sopra Caprile.: si accende nella ripresa. Prova più volte ad andare in rete ma sulla sua strada trova un attento Caprile.(dal 38' s.t).: prova a rendersi pericoloso a tratti ma Mina è un cliente tosto da superare.

(dal 25' s.t: tiene bene palla ma anche lui trova lo stesso muro di Kouamé, ovvero Mina.: probabilmente poteva osare di più ma la paura di far fuggire il Cagliari e perdere punti su Lecce e Parma è stata più forte.: prima su Esposito, poi su Cacace. Chiude lo specchio della porta trovando un nuovo clean sheet.: gioca da ex senza troppi pensieri. Mette il piede quando vi è il bisogno.: sempre più leader della difesa rossoblù. Anche quest'oggi una diga.: primo tempo senza grossi rischi ma nella ripresa concede troppo agli avversari apparendo spesso lento in fase di recupero.

(dal 26' s.t: aiuta la difesa con delle ottime chiusure e raddoppiando sulle discese azzurre.: attento in fase difensiva, quando può prova a farsi vedere con qualche discesa.: la parte "dura" del centrocampo. Le sue entrate fanno capire subito che la gara per i padroni di casa non sarà una passeggiata.: il registra rossoblù si accende a tratti ma la sua presenza nel centrocampo si sta rivelando sempre più importante per gli equilibri.(dal 37' s.t).: si affaccia raramente nell'aria di casa, non da lui.

: una punizione che da l'illusione del gol e nulla più. Poco per uno che deve essere la mente ed i piedi della squadra.(dal 14' s.t: mai propositivo, mai della gara).: raramente in partita, corre ma non crea nulla di pericoloso.(dal 14' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti delle partita, anzi, non si vede quasi mai): giornata difficile per l'attaccante, bloccato sempre con successo dalla retroguardia di casa.(dal 37' s.t).: meriterebbe la sufficienza perché sta costruendo giornata dopo giornata la salvezza ma una vittoria quest'oggi avrebbe dato ai sardi una salvezza quasi certa.