Empoli-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questo scontro diretto per la salvezza al penultimo posto in classifica con 20 punti, cinque in meno dei padroni di casa a quota 25. Arbitra Rapuano, assistito da Baccini e Colarossi con Feliciani quarto uomo, Mazzoleni e Abisso al Var.- Nicola rilancia Gyasi e recupera Fazzini, diffidato così come Maleh e Grassi. Quest'ultimo è ancora assente per infortunio al pari di Ebuehi, da valutare le condizioni di Caputo e Zurkowski.Dall'altra parte Ranieri recupera Shomurodov, ma deve fare a meno di Pavoletti, diffidato come Dossena e Nandez. Assenti per infortunio anche Hatzidiakos, Mancosu e Sulemana.- Empoli-Cagliari, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Federico Zanon.EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.