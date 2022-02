Empoli-Cagliari è una delle tre partite della domenica pomeriggio nel 25esimo turno di Serie A: al Castellani arriva un Cagliari in forma, reduce dalla sorprendente vittoria in trasferta sull'Atalanta. Gli azzurri di Andreazzoli, che nel turno precedente hanno impattato a Bologna per 0-0, stanno conducendo un campionato di tutto rispetto e vogliono mantenere l'andatura contro gli isolani. Tra le fila dei sardi di Mazzarri, da registrare i rientri di Joao Pedro dalla squalifica e di Keita dalla Coppa d'Africa, ma solo il primo è atteso da titolare complice anche l'ottimo periodo di forma di Pereiro. L'Empoii dovrebbe schierare il suo classico 4-3-2-1 con Pinamonti come riferimento offensivo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva dalla piattaforma Dazn, con calcio d'inizio domenica alle ore 15.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro.