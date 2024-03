Empoli-Cagliari LIVE dalle 15, formazioni ufficiali: Destro dal 1', Viola dalla panchina

Redazione CM

L'Empoli vuole proseguire la cavalcata salvezza inaugurata con l'arrivo di Davide Nicola in panchina. Sulla sua strada ecco però il Cagliari di Claudio Ranieri, altrettanto affamato di punti. Al Castellani la squadra di Nicola vuole trovare i punti per allungare sulla zona salvezza, attualmente distante 5 punti, mentre la formazione sarda è penultima e proverà a mettere il becco fuori dai bassifondi della classifica.



FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Marin, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. All. Nicola



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri