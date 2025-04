Getty Images

Empoli-Cagliari, 31esima giornata di Serie A

IL TABELLINO

Sfida delicata allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, in palio punti pesanti per la lotta salvezza. L'Empoli di Roberto D'Aversa ha 23 punti e cerca una vittoria che manca dallo scorso 8 dicembre, il Cagliari di Davide Nicola ha 6 punti in più grazie anche al convincente 3-0 al Monza nell'ultimo turno.: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé.. D’Aversa.: Caprile; Paolomino, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola Luvumbo; Piccoli.. Nicola.

: La Penna.: -: -