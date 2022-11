Primo gol in Serie A per Nicolò Cambiaghi, decisivo per la vittoria dell’Empoli con la Cremonese: “È una rete speciale, cercata e trovata. Sono stato fortunato a segnare prima ancora di ambientarmi in campo - ha detto a Sky - Zanetti mi aveva detto di andare sulla profondità, dedico questo gol alla mia ragazza, agli amici, a chi mi sta vicino ogni giorno e a mio nonno che non c’è più”.