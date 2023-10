L'attaccante dell'Empoli Matteo Cancellieri è intervenuto in un'intervista al Corriere Fiorentino in vista del derby contro la Fiorentina: "Sento che la gente parla dell’avvicinamento a questa partita. Una gara che va vissuta con emozioni più forti, per rispetto ai cittadini di Empoli e dei tifosi che ci seguono. Bisogna scendere in campo con la voglia di fare risultato. E poi quella con la Fiorentina è una partita che può spostare gli equilibri: fare punti a Firenze, contro una squadra così forte, potrebbe significare dare una svolta al nostro campionato. Chi toglierei ai viola? Difficile scegliere, ma dico Nico Gonzalez e Milenkovic"



ANDREAZZOLI - Sapevamo che qualcosa dovevamo cambiare, perché non stavamo rendendo come sapevamo e come potevamo. Il mister ci ha aiutato a effettuare un cambiamento più che altro mentale, così abbiamo tirato fuori l’orgoglio. Ora siamo presenti in campo, lottiamo fino all’ultimo e non subiamo gli avversari, anche quando hanno una struttura fisica diversa dalla nostra