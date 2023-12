Elia Caprile, arrivato a Empoli in prestito dal Napoli (dopo l'acquisto estivo dal Bari) ha patito l'infortunio subito all'inizio della stagione, che ne ha precluso la titolarità, a favore di Berisha e Perisan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Caprile può anche tornare a Bari a gennaio - in prestito - per poi rientrare ad essere del Napoli all'inizio della stagione prossima.