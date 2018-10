Francesco Caputo ha parlato a Sky Sport prima di Empoli-Juve. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dei toscani: “Queste partite si preparano da sole, tutti le vogliono giocare. Sappiamo benissimo che questa è una squadra forte, la più forte del campionato. Sarà davvero durissima, ma proveremo a mettere in difficoltà la Juventus. Con Ronaldo in campo sarà bello. Lui è un idolo per tanti, ma anche riferimento per i giocatori”.