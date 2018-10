Francesco Caputo, attaccante e capitano dell'Empoli, parla a Il Tirreno della stagione dei toscani: "È incredibile quello che ci sta capitando in questo periodo. Pali, errori, rigori sbagliati, prodezze dei portieri. Però questo significa anche che stiamo facendo bene. La classifica è brutta, è vero, ma soprattutto è bugiarda. Finora abbiamo realmente sofferto solo nel finale di partita contro il Milan. Per il resto, nessuno ci ha messo sotto. E questo ci deve dare la forza per andare avanti, per insistere. Per crederci, come dice giustamente il presidente Corsi"