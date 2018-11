Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, parla dopo la vittoria all’Udinese, gara in cui è andato in gol. Queste le parole riportate da PianetaEmpoli.it: “Il mio gol? Era gol assolutamente, ero tranquillo. Siamo entrati bene nel secondo tempo, poi l'Udinese ci ha schiacciato un po' perché è una squadra di qualità. Dobbiamo essere più bravi a segnare in contropiede. Dobbiamo anche dire grazie a Provedel che ha fatto una parata straordinaria nel finale. Adesso stacchiamo la spina: siamo all'inizio del nostro campionato. Era una partita non scontata e non facile perché penso che l'Udinese sia una grande squadra”.





SU IACHINI - “Ci dispiace per Andreazzoli perché abbiamo fatto una grande cavalcata l'anno scorso. Abbiamo fatto buone prestazioni senza raccoglierne i frutti. Ci siamo però messi subito a disposizione del nuovo mister. L'esonero è stata una sconfitta anche nostra. Adesso guardiamo avanti. Iachini ha portato più compattezza di squadra, saper soffrire per raggiungere il risultato”.