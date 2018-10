Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Juve: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione a livello di squadra. Peccato, siamo tornati nello spogliatoio sopra di un gol. Purtroppo l'episodio del rigore concesso alla Juve ha cambiato l'inerzia del match. Io non ho visto bene la situazione, gli altri si sono lamentati. Sembrava un contatto leggero. Mi hanno detto che è rigore, nulla da ridire. L'Empoli gioca bene ma non fa punti? Qua nessuno vive sereno, siamo consapevoli delle prestazioni, ma ci mancano tanti punti. Abbiamo fatto ottime prestazioni, ma abbiamo raccolto poco. Dobbiamo limare i dettagli e portare punti a casa. Abbiamo fatto una grande prestazione da 9, ma non abbiamo portato nulla a casa. Quindi il voto è basso. Io tardi in Serie A? È una domanda che mi fanno in tanti, la risposta è difficile da trovare. Ognuno di noi ha un suo percorso. Ora sono arrivato e cercherò di restarci".