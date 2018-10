Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida con la Roma: "Di birra nelle gambe e per mandare in confusione questa Roma ce ne vorranno Tir pieni, di certo sappiamo di dover dare di più con i giallorossi. Fazio e Manolas? Parliamo dei centrali più forti d’Europa: sarà una sfida tosta, ma non mi spaventa. Anzi, è un motivo in più per far bene. CR7? Le differenze con questi giocatori sono tante. Eppure io sono contento del mio percorso: non mi piango addosso. Mi dispiace solo che all’Empoli manchino dei punti. Ma possiamo riprendere subito il nostro cammino".