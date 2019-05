Ciccio Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato ieri a margine dell'evento The Gol Machine. Ecco le parole riportate da pianetaempoli.it: "Io leader di questo gruppo? Io dal primo giorno che sono arrivato ho detto che mi volevo prendere le responsabilità, ho provato a farlo dal primo giorno, trascinando i più giovani. Sbagliare capita, ma l'atteggiamento dev'essere sempre quello giusto. Domenica abbiamo dimostrato che ci siamo e vogliamo combattere. Andiamo a Genova contro la Samp col massimo rispetto, ma con voglia di vincere. Ci davano per morti prima della Fiorentina, ma noi non molliamo. Come dice il mister, se dobbiamo morire, dobbiamo farlo da vivi. Come sto? Ho avuto un bel problemino al piede, ma penso di recuperare, non è questo che mi fermerà".