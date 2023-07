Ancora non ci sono novità per il nuovo portiere dell'Empoli. Il profilo ideale e preferito dalla società toscana è Elia Caprile di proprietà del Bari, ma promesso sposo del Napoli che poi dovrebbe prestarlo in azzurro. La proprietà fra Bari e Napoli è la stessa, ma ancora non è stata chiusa l'operazione che darebbe il via libera al prestito.