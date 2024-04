Empoli, Cerri segna e poi s'infortuna: le condizioni e il problema che ha avuto

39 minuti fa



Giornata agrodolce per Alberto Cerri. Il bomber dell'Empoli è tornato alla rete in Serie A, col suo primo centro in maglia Empoli e lo ha fatto contro i campioni d'Italia del Napoli. Bellissimo il suo stacco di testa che ha sbloccato il match.



OUT - Match che però è durato solo venti minuti per lui. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per gli avversari infatti l'attaccante ha fatto da difensore e spazzato l'area. Nel farlo però si è infortunato: uno stop muscolare che l'ha costretto al cambio - al suo posto dentro Niang - e ora lo mette a rischio per i prossimi impegni.