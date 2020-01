Empoli-Chievo Verona 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 23’ Tutino (E), 49’ Meggiorini (C)



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiammozzi, Romagnoli, Maietta, Antonelli (80’ Sierralta); Frattesi (88’ Mancuso), Ricci, Henderson; Bajrami (64’ Ciciretti); Tutino, La Mantia. All. Muzzi.



Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickman, Leverbe, Cesar, Frey; Esposito, Obi (75’ Ongenda), Segre; Garritano; Meggiorini, Djordjevic (72’ Ceter). All. Marcolini.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 19’ Obi (C), 20’ Antonelli (E), 21’ Cesar (C), 28’ Maietta (E), 40’ Frattesi (E), 68’ Garritano, 83’ Sierralta (E), 86’ Ricci (E), 91’ Leverbe (C)