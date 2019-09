Empoli-Cittadella 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 4' La Gumina rig.



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi (75' Bajrami), Stulac (68' Ricci), Bandinelli; Dezi; La Gumina (64' Mancuso), Moreo. All. Bucchi.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Bussaglia (68' Vita), Iori, Branca; Luppi (58' Panico); Celar (78’ De Marchi), Diaw. All. Venturato.



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 31' Adorni (C), 42' Benedetti (C), 71' Branca (C), 79' Iori (C), 86' Brignoli (E)