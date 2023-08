Empoli-Cittadella 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 7’ pt Caputo (E), 16’ st Amatucci (C), 34’ t.s. Magrassi (C)



Assist: 7’ pt Piccoli (E), 34’ st Maistrello



Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (11’ st Pezzella), Ismajli, Luperto, Cacace (22’ st Stojanovic); Marin (11′ st Haas), Grassi; Gyasi (35′ st Ekong), Henderson (22′ st Shpendi), Piccoli; Caputo. All. Zanetti



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Branca, Vita (36′ st Cassano), Carriero (12’ st′ Korvig); Amatucci (36’ st Mastrantonio); Pittarello (14’ st′ Maistrello), Magrassi (47’ st Pandolfi). All. Gorini.



Arbitro: Prontera di Bologna



Ammoniti: Carriero (C), Giraudo (C), Pezzella (E), Gyasi (E), Korvig (C), Grassi (E)