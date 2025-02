Empoli coi cerotti contro la Juventus: si fanno male Fazzini, Anjorin e Ismajli

GETTY

È sempre più ridotto all’ossoche fronteggia laallo Stadium nel lunch match di domenica 2 febbraio. La squadra di, arrivata a Torino in emergenza in attacco e in difesa, ha patito ancheoltre a una ricaduta in difesaIl primo è arrivato ancor prima che si giocasse e ha riguardato. Il centrocampista, oggetto delle mire della, tra le altre, avrebbe dovuto giocare titolare ma unha fatto sì che lo stesso non fosse presente né in campo né in panchina.

Ha giocato da titolare invecema la sua partita è durata poco più di un tempo. Intorno al 3’ della ripresa infatti l’ex Chelsea si è fermato e ha chiesto il cambio per unDa valutare le loro condizioni di mercato per i prossimi impegni, così come quelle di. Anche il difensore infatti è partito titolare allo Stadium ma, reduce da diversi problemi fisici, non è riuscito ad andare oltre all’ora di gioco e ha chiesto il cambio per un altro problema fisico.