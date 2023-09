L'Empoli piazza il colpo in prospettiva: come riferisce Sky Sport, l'attaccante croato classe 2005 Zlatan Koscevic ha firmato con il club toscano un contratto quinquennale, il giocatore arriverà a gennaio a costo zero dalla Dinamo Zagabria, alla quale verrà riconosciuto il 20% sulla futura rivendita.