è una sfida valevole per l'undicesimo turno del campionato di Serie A e vede la formazione toscana ospitare i lombardi guidati Cesc Fabregas al Castellani. Le due squadre sono in cerca di punti dopo i passi falsi rispettivamente contro Inter (Empoli-Inter 0-3) e Lazio (Como-Lazio 5-1). Al momento, i lariani occupano il 15esimo posto della classifica fermi a quota 9 punti, mentre i toscani sono 13esimi con due punti in più del Como.

: Vásquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Maleh, Pezzella; Solbakken, Pellegri. All. D'Aversa.: Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Kempf, Engelhardt; Strefezza, Da Cunha, Fadera; Belotti. All. Fabregas.