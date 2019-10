Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla del club toscano a Seriebnews.com: "Qualcuno mi ha consigliato di vendere il club. Offerte? Proprio in questi giorni ho avuto offerte importanti che sistemerebbero anche i miei nipoti, però ho detto no. Da parte di un imprenditore straniero. Giampaolo? Sono molto dispiaciuto perché il mister è una persona molto intelligente e preparata. Probabilmente ha trovato difficoltà a livello d’ambiente, la squadra è molto giovane e deve crescere. Il Milan doveva avere più pazienza. Magari loro pensano alla Champions League, ma secondo me il Milan è una squadra che farà fatica ad arrivare settima".