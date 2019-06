Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi parla a Radio Bruno del futuro di Ismael Bennacer: "Il Genoa è poco per lui. L'interesse della Fiorentina c'è, ma lui attualmente sta disputando la Coppa d'Africa ed è concentrato solo su quella... Vedremo come andrà a finire. Era quasi del Napoli, poi però ho deciso per vari motivi di prendere tempo".



Su Hamed Traorè, poi, aggiunge: "C'è un accordo con la Juventus, devono solo decidere con chi chiudere l'operazione. La Fiorentina? È una pagina brutta sia per me che per il ragazzo perché sono state date notizie sbagliate sul suo stato di salute, qualcosa di paradossale. I test sono stati fatti anche a fine stagione e non è risultata nessuna complicazione: sono felice che vada ai bianconeri da suo tutore".