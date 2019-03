Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi ha dichiarato ai microfoni di Radio Marte: "L'interesse del Napoli per Bennacer è stato concreto, lo avrebbe preso già a gennaio lasciandocelo sino a fine stagione, ma poi abbiamo deciso di rimandare tutto a maggio perché nel discorso c'era anche Tonelli che non siamo riusciti a spostare dalla Sampdoria. Al momento Bennacer è il più bravo nel suo ruolo di regista e non sono l'unico a pensarla così".



"Andreazzoli per Iachini? Abbiamo ripreso l'allenatore che pochi mesi prima avevamo mandato via perché volevamo fare un calcio speculare, però così facendo l'aspetto offensivo è peggiorato e al di là dei risultati, abbiamo pensato di riprendere il tecnico che ha mostrato da noi una certa personalità, che conosce la squadra e che non ho mai smesso di stimare. Se ti vuoi salvare, devi fare delle imprese. In casa abbiamo battuto l'Atalanta e pareggiato col Milan, ma ci manca qualcosa in trasferta, magari con la Primavera ed i campi asciutti riusciremo anche noi in qualche impresa".



"Sarri manca al calcio italiano: è un esponente autorevole del nostro mondo. Si pensa possa fare scuola col suo calcio e qualche segnale c'è nelle categorie inferiori perché diversi allenatori stanno portando avanti le sue idee. Poi per noi è una persona speciale e i suoi 3 anni qui sono stati bellissimi".