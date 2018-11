Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, parla a RMC Sport del momento che stanno vivendo i toscani: “Iachini? Lo conoscevo già, ha un’idea di calcio portata a rapportarsi all’avversario e non come quella di prima di imporre il nostro gioco. Credo ci fosse bisogno di questo, ma sarà il campo a dirci se abbiamo ragione o torto. Sono fiducioso che possa essere questa la strada giusta”.





SU DI LORENZO - “L'ho visto un po' teso ultimamente. Forse sente la pressione. Dal punto di vista tecnico e caratteriale è da 10. E' di grande qualità, soprattuto dal punto di vista atletico è devastante. Avrà il modo di dare il meglio di sè ma molto dipenderà da come si esprimerà la squadra”.





SU CAPUTO - “Anche vedendolo in B si vedeva il suo valore. Ha 31 anni ed entusiasta di stare in A, lo si vede anche negli allenamenti. Non mi meraviiglierei se andasse in doppia cifra. Tanti lo hanno fatto con noi, da Tavano ad Eder".