È raggiante Fabrizio Corsi, numero uno dell'Empoli, dopo il successo dei toscani in casa dell'Inter di misura: "Essere a San Siro è un onore, siamo una piccola realtà di provincia - ha esordito il presidente a Sky Sport -. Dopo la vittoria sull'Inter voglio rendere merito all'allenatore, al direttore e a tutti i ragazzi per questo risultato. La ruota gira: oggi abbiamo vinto, anni fa avevamo perso la Serie A proprio qui".



Poi su Baldanzi: "Andrà in una squadra importante, ma si deve completare nell'Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club. Il prezzo? Ne parliamo a giugno. Tra un anno e mezzo sarà pronto per un salto importante".