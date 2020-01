Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, rilasciando alcune dichiarazioni in chiave mercato per quanto riguarda l'asse Napoli-Empoli. Queste le sue parole:



"Ciciretti e Tutino? Lavoriamo in sintonia con il Napoli. Abbiamo prima voluto capire la volontà dei calciatori e poi abbiamo deciso di chiudere. Possono darci una grossa mano. Per entrambi è prevista la formula del prestito con diritto di riscatto in base al campionato che andremo a fare. Gaetano? È un grande calciatore ma non rientra tra i nostri obiettivi".