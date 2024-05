Empoli, Corsi: 'Con l'Udinese episodi gravi, forse ho meno forza mediatica di altri'

è intervenuto a Radio Sportiva, per commentare il rocambolesco pareggio contro l’Udinese - che ha trovato su rigore il gol dell’1-1 al minuto 104’ - contraddistinto daOra terzultima in classifica, ad una giornata dal termine del campionato, e aggrappati alla speranza di battere la Roma e di un risultato negativo a Frosinone dei friulani per centrare la salvezza.- “Non abbiamo tempo di piangerci addosso, ma di vedere la partita con la Roma come un’opportunità, vivendo la settimana alla ricerca di risorse fisiche e mentali. Udinese?, in questo momento non abbiamo tempo e non è neanche giusto”, ha dichiarato Corsi. Che successivamente è entrato di più nello specifico: “e non posso determinare. Ora però concentriamo attenzioni e energie sulla partita contro la Roma, tutto il resto ci distrae, magari all’ultima giornata si riequilibra tutto”.- Il riferimento di Corsi è in particolare all’episodio dell’e una on field review che, per l’esponente dell’AIA Mauro Tonolini - ospite ieri sera di DAZN ad Open VAR - è stata giudicata impropria dai vertici arbitrali: “, è un episodio molto complesso, ma i due tocchi di mano non sono a nostro avviso punibili. L'unico da tenere in considerazione è il tocco sul volto. Parliamo del volto che rispetto ad altre parti del corpo è tutelato in maniera particolare. Sicuramente un tocco di questa entità sulla spalla o sul petto avrebbe avuto un altro tipo di lettura.”.