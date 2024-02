Empoli, Corsi: 'Ecco la verità sull'inserimento della Fiorentina per Baldanzi'

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato dell'imminente sfida con la Fiorentina e non solo: "Non mi aspettavo questo avvio da parte del mio Empoli. Eventuali risultati negativi adesso sarebbero stati decisivi, invece abbiamo reagito bene. Nicola? Ha portato tanta energia e quella giusta motivazione che è mancata alla squadra in questi mesi. Adesso dobbiamo lottare con lo spirito giusto fino alla fine.



ZURKOWSKI - "Siamo contenti. Mai messo in dubbio le sue potenzialità. Poteva venire prima, ma adesso è qui con noi e ne sono contento."



BALDANZI - "Un'opportunità per noi e per lui. Ogni volta che trattengo un ragazzo in più faccio sempre il male di tutti. Ci mancherà, ma cercheremo di andare avanti. Se lo ha seguito anche la Fiorentina a gennaio? Barone mi ha telefonato per capire la situazione, ma non so se possiamo definirlo interesse. Io sono contento del rapporto che ho con la Fiorentina. "



NZOLA - "Per me è un giocatore forte, anche se a Firenze non sono felici. Io lo reputo un ottimo giocatore che forse non è in grado di vestire la maglia della Fiorentina. La gara di domenica? Lo vivo come un derby e lo percepisco come tale ogni giorno. Speriamo di poter rimanere in Serie A per più tempo e sfidare più volte la Fiorentina. Adesso però contano solo i tre punti"