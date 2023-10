Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio in vista della sfida con la Fiorentina e si è soffermato su Tommaso Baldanzi, nel mirino proprio del club viola: "Non voglio pensare a quando e a chi venderlo, mi concentro solo sul fatto che possa essere un calciatore decisivo per noi: abbiamo captato un apprezzamento da parte della Fiorentina ma non ci siamo messi al tavolino. Vedo Baldanzi da quando aveva 10-11 anni e l'ho visto crescere. Da punto di vista mentale è come se avesse 30 anni, non 20. La carta d'identità non dice la verità sulla sua testa, sembra più maturo. In più è davvero forte tecnicamente, anche se sappiamo che può ancora crescere e siamo consapevoli degli aspetti in cui può maturare. Ha un valore paragonabile a Di Natale, che vendemmo quando aveva 26 anni".