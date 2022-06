Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia in merito al mercato dei portieri. Nello specifico, ha parlato di Carnesecchi e Vicario: ""Posso serenamente affermare che per il nostro portiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento, non ho sentito nessuno nonostante legga di presunti interessamenti. Resto in attesa della Lazio, sicuramente Sarri vorrà avere il portiere pronto già fin dal ritiro. Se l'Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni, bravi loro...".