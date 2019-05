Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.



SUL NAPOLI E DI LORENZO - "Per Di Lorenzo non c'è nulla con il Napoli da parte nostra. Sono chiacchiere, non so se il club azzurro abbia sentito il suo procuratore. Poi magari queste chiacchiere possono diventare qualcosa di concreto, ma è un discorso prematuro".



SU BENNACER - "Noi riteniamo sia un giocatore importante, ha un gran futuro davanti a sé. E' quasi un '98, ha le qualità per giocare in una squadra importante".