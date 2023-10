Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Serie A: "Vincere il derby? E' stato preparato tutto con grande attenzione nei minimi particolari e molti giocatori hanno cambiato i giri al motore in vista di questa partita. C'è grande euforia, me compreso, ma ora si azzera tutto. Ieri secondo me il migliore in campo per la Fiorentina è stato Parisi. Baldanzi? Non ne ho parlato con Commisso, abbiamo scherzato su altre cose, cerco di evitare l'argomento Baldanzi perché vogliamo proteggerlo."