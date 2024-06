NurPhoto via Getty Images

Empoli, Corsi punta a un grande colpo per l’attacco: obiettivo Brunori

Daniele Longo

17 minuti fa



Matteo Brunori e un futuro tutto da scrivere. Il capitano del Palermo ( 17 gol e 5 assist nell’ultima stagione in serie B) piace molto in serie A. Sopratutto all’Empoli che sogna un grande colpo per l’attacco.