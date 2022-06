Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha replicato allo sfogo dell'ex tecnico Aurelio Andreazzoli circa le modalità della separazione avvenuta ieri tra le parti: "Una decisione sofferta ma ponderata, frutto di una disamina di questi ultimi mesi. Al netto delle soddisfazioni con Napoli e Atalanta, la squadra nel girone di ritorno ha perso smalto e convinzione. Il prossimo campionato sarà ancora più difficile, pensiamo che i giocatori potranno continuare il loro percorso di completamento con un metodo nuovo e mi auguro anche entusiasmo nuovo. Siamo dispiaciuti perché ad Aurelio saremo sempre riconoscenti, ci ha regalato grandi soddisfazioni, ma dobbiamo andare oltre l'aspetto emotivo. Per noi c'è anche un sacrificio economico da mettere in conto. Pagare due allenatori non si addice al nostro modo di fare però abbiamo avuto la terza peggior difesa del campionato, con uno dei portieri più bravi del girone di ritorno. E poi conosco bene il problema della salvezza dopo la salvezza".