Empoli-Cosenza 1-5 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 5' Bittante (C), 12' e 80' Riviere (C), 32' Carretta (C), 63' Baez (C), 67' La Mantia (E).



Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta (7' Sierralta), Balkovec; Frattesi (59' Tutino), Bandinelli (59' Ricci), Henderson; Bajrami (83' Gazzola), Mancuso (46' La Mantia), Ciciretti. All. Marino.



Cosenza (3-4-3): Saracco; Capela (53' Monaco), Idda, Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante (78’' D’Orazio); Carretta (60' Bahlouli), Riviere, Baez (78' Asencio). All. Occhiuzzi.



Arbitro: Illuzzi di Molfetta



Ammoniti: 19' Sierralta (E), 35' Henderson (E), 54' Bruccini (C)