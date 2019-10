Empoli-Cremonese 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22’ Stulac (E), 56’ Soddimo (E)



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec (83’ Antonelli); Frattesi, Stulac, Laribi (72’ Merola) ; Dezi; Mancuso, Piscopo. All. Bucchi.



Cremonese (3-5-1-1): Agazzi; Bianchetti, Caracciolo, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Kingsley (94’ Renzetti), Migliore; Soddimo (70’ Deli); Ceravolo (70’ Palombi). All. Baroni.



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 42’ Kingsley (C), 93’ Romagnoli (E)



Espulsi: 67’ Arini (C) per doppia ammonizione