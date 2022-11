Empoli-Cremonese 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 1’ st Cambiaghi, 43’ st Parisi



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Akpa Akpro (21’ st Fazzini), Grassi (21’ st Marin), Bandinelli (32’ st Henderson); Bajrami; Lammers (1’ st Cambiaghi), Satriano (40’ st De Winter). All. Zanetti



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili (33’ st Ciofani); Sernicola, Pickel, Ascacibar (17’ st Castagnetti), Meite (17’ st Zanimacchia), Valeri (25’ st Quagliata); Okereke, Buonaiuto (24’ st Dessers). All. Alvini



Arbitro: Dionisi di L’Aquila



Ammoniti: Meite (C), Cambiaghi (E), Pickel (C)