Domani al Franchi si gioca una partita che di solito ha unaè sempre stata considerata unper gli empolesi che affrontano la squadra più importante die provincia, ma anche di tutta la. Per i fiorentini, invece, è da sempre la partita contro i 'cugini di campagna'. Un pizzico di snob da parte della città d’arte. Solo che stavolta la situazione è un po’ diversa.La Fiorentina non ha mai vinto nelle ultime 8 partite, l’ultimo successo risale al 30 settembre scorso, 2-0 sull’Atalanta. Nelle ultime 4 gare, i viola hanno fatto 3 punti.(12 punti, bottino pieno). Così domani, se l’Empoli batte la Fiorentina la raggiunge in classifica a quota 19.C’è un’altra ragione, legata ai due attacchi, che differenzia questoda quelli passati. Ciccio, il centravanti dell’Empoli,, da Chiesa (2), Simeone (3), Pjaca (1), Mirallas (1), Thereau, Eysseric, Sottil e Vlahovic. I due allenatori sono amici ed ex compagni di vecchia data. Hanno giocato insieme per due anni nel Verona di Bagnoli, per cinque nella Fiorentina.Si sono incontrati di recente a una cena organizzata a Firenze da Ranieri, ex presidente della Fiorentina nel decennio 80-90, che ha riunito alcuni giocatori di quell’epoca. Hanno scherzato, ricordando vecchie storie comuni. Ma domani sarà diverso. Domani Iachini torna col cuore leggero a Firenze, dove la tifoseria viola lo accoglie ancora con affetto al coro “Picchia per noi Beppe Iachini”. Per il suo amico Pioli è diverso. Deve vincere, non può aspettare ancora. L’Europa League non è ancora scappata (il 6° posto del Torino è a 3 punti), semmai è sfuggita, per ora, l’immagine della bella Fiorentina di inizio stagione. E’ una squadra giovane, la più giovane dei 5 campionati di vertice d’Europa, è giusto aspettarla, ma non in eterno.Per i due amici Pioli e Iachini ci sarà un caldo abbraccio prima della partita. Dopo, chissà.