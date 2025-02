Getty Images

Una grande impresa dell'Empoli che batte la Juventus ai calci di rigore e va in semifinale di Coppa Italia. Un'impresa sottolineata da Roberto D'Aversa ai microfoni di Mediaset subito dopo la partita: "I ragazzi hanno fatto un’impresa, scrivendo una pagina storica di questo club. Ci deve servire per il futuro, per il campionato. Venivamo da una sconfitta pesante e avevo chiesto una partita d’orgoglio. Siamo andati oltre e nel primo tempo saremmo potuti andare anche sul 2-0. Complimenti a questi ragazzi. Se affrontiamo le partite come stasera sicuramente ci salveremo".

RIGORI - "Durante i rigori hanno avuto una tranquillità da veterani. Non me l’aspettavo. So quanto lavoriamo ma non mi sarei mai aspettato una cosa così. Battere i rigori sotto la curva della Juventus con quella tranquillità mi fa ben sperare anche in vista della partita di Genova in campionato".

ASSENZE E PRIMAVERA - "Non è una coincidenza che oggi sia rientrato Ismajli ed è una cosa molto importante. Era quello che ci guidava. Non creo alibi, ma dobbiamo considerare che la mancanza di tre difensori titolari porta difficoltà. Stasera abbiamo dimostrato, facendo giocare ragazzi della primavera come Bacci e Tosto, di poter fare bene".