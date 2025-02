Empoli, D'Aversa: "Contro la Juventus torna Ismajli, abbiamo sentito la sua mancanza"

AFP or licensors

L'affronta lanell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, partita in programma domani, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. La vincente affronterà il Bologna in semifinale.Alla vigilia dell'incontro, il tecnico dei toscaniè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Sicuramente, ci sarà qualche giovane che può partire anche dall'inizio. L'ho sempre fatto in Coppa Italia e ci sono stati dei risultati. Devo ragionare su chi può essere più prestativo. Non andiamo a Torino per fare figure, dobbiamo andare in campo per cercare di fare la partita. In questo momento è difficile pensare in maniera positiva, ma a Torino abbiamo fatto bene qualche tempo fa".

- "Ismajli dovrebbe far parte dei convocati, poi decideremo il suo minutaggio e se farlo partire dall'inizio. Per noi è un giocatore molto importante, abbiamo sentito la sua mancanza".- "Ci sono delle valutazioni nel momento in cui vedo che difficilmente si può recuperare. Numericamente siamo pochi. Gyasi era diffidato e le ha fatte tutte, era giusto toglierlo e preservarlo. Avrei voluto fare la stessa cosa per Cacace, non è stato possibile. In questo momento dobbiamo pensare alla Coppa Italia, siamo stati talmente bravi in passato che non possiamo permetterci di non pensarci. Credo sia giusto che affrontiamo la partita nel modo giusto. Quando siamo sportivi si nasce col sogno di andare in certi stadi e contro avversari come la Juventus. La partita ci serve per ripartire dopo quello ce è successo".

- "Ci sono due possibilità, ho sempre fatto giocare il secondo in Coppa. In questo momento le scelte sono due: dare continuità a chi ha fatto bene in Coppa o chi in questo momento è il secondo".