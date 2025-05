Empoli, D'Aversa: "Dobbiamo versare lacrime e sangue. Espulsione Grassi? Fourneau non ha avuto buon senso"

Getty Images

Alle 12:30 di domenica 4 maggio l'Empoli proverà a fare risultato con la Lazio. La squadra di Roberto D'Aversa, che ha parlato in conferenza stampa, si trova al diciannovesimo posto con 25 punti.

ANIMA - "La Lazio è fortissima. Sappiamo che dobbiamo versare lacrime e sangue. Ci sarà da soffrire fino all'ultimo minuto. Dobbiamo pensare solo a dare l'anima. Dobbiamo raschiare il fondo del barile: lavoriamo per un obieettivo e bisogna dare fino all'ultima goccia di sudore.

ISMAJLI - "Ci è mancato tanto, puntiamo forte su di lui.Dobbiamo cercare di rimanere sempre attenti e attivi, pronti per la partita fin dal riscaldamento. La squadra deve andare in campo con la fame di una squadra che deve salvarsi, dobbiamo limitare i gol subiti su ogni circostanza".

GRASSI - "Mi dispiace per la sua squalifica. A volte è giusto avere buon senso. Avevamo perso il derby, far squalificare per un motivo come quello è eccessivo. Fourenau non ha dimostrato buon senso. Mi dispiace che sia capitato a lui".