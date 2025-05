Getty Images

Empoli, D'Aversa: "Gli episodi non girano dalla nostra parte. L'espulsione? Decisione affrettata"

Paolo D'Angelo

19 minuti fa



Al termine della sfida vinta dalla Lazio sull'Empoli, il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa ha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - ​“Una bella reazione, il rammarico di aver concesso gol dopo un minuto, Viti ha avuto un problema nel riscaldamento. Su una prestazione fatta di alta livello contro una squadra forte come la Lazio, sia in parità che inferiorità".



GLI EPISODI - "Gli episodi non girano dalla nostra parte, pesa anche l’eccessiva espulsione, decisione affrettata. Non si può lasciare una squadra in 10 per una espulsione così eccessiva, una decisione affrettata. Non si è perso per questo, ma anche questo aspetto influenza. Dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo recriminare su buone prestazioni. Non c’è Fazzini che è un giocatore completo, a 4 giornate dalla fine le espulsioni possono determinare una intera stagione. Oggi ce ne mancavano tanti, oggi giocatori di qualità. La squadra ha messo spirito dall’1-0 in poi”.