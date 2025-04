Empoli, D'Aversa: "Vogliamo fare risultato a Napoli"

Getty Images

Partita difficile per l'Empoli, che, nel posticipo del lunedì sera della 32^ giornata di Serie A, affronterà il Napoli. I toscani sono stati agganciati al terzultimo posto dal Venezia, che ha vinto con il Monza, a quota 24 punti. Alla vigilia della partita ha parlato, al sito ufficiale del club toscano, il tecnico Roberto D'Aversa: "Dobbiamo pensare a noi .Ci attende una partta complicata contro una squadra che si gioca lo scudetto. Il nostro obiettivo è solo la partita con il Napoli poi penseremo alle altre".

"Penso solo Napoli: è la cosa più importante. Hanno una squadra forte, con un allenatore forte che avrebbe fatto bene anche in Europa. Non possiamo prescindere dal fatto che giocheremo in un ambiente caldo e compatto, in uno stadio soldout, in cui tutti remano dalla stessa parte. Dobbiamo essere uniti per il nostro obiettivo, laCLASSIFICA - "Non vinciamo da tanto, ma spesso avremmo meritato di più.. Danizio stagione non abbiamo mai avuto la rosa al completo e siamo comunque a giocarci il nostro obiettivo, non so quante altre squadre ci sarebbero riuscite. Siamo in corsa per la salvezza nonostante quello che è accaduto: questo è un aspetto positivo".