Cristian Dell'Orco, terzino dell'Empoli, ha parlato della gara con la Juventus al Corriere dello Sport: "Sicuramente sarà una partita difficile, ma emozionante allo stesso tempo perché si giocherà in uno stadio che ospita partite di livello altissimo. Come si ferma la Juve? A saperlo! A parte gli scherzi, noi proveremo a metterli in difficoltà come fanno tutti. L'assenza di Ronaldo? E' un piccolo vantaggio (ride ndr), anche se mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui, ma sotto il profilo del risultato finale ci può dare una piccola mano. Loro però hanno tanti campioni, ma con lui partivano sempre da 1-0, se non c'è è un vantaggio. La sosta? Siamo stati psicologicamente su con il morale, anche dopo le gare perse con la Roma, dove abbiamo giocato a viso aperto. Contentissimi di aver vinto una partita fondamentale come quella con il Frosinone, ora le giocheremo tutte come se fossero delle finali, poi a fine anno si vedrà".